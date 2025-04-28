اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي.. ما القصة؟



وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تبادلا خلالها الآراء بشكل مثمر.

وجاء في بيان الخارجية، أنه في 27 أبريل جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "أن التبادل المثمر لوجهات النظر استمر حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثف بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

ولفت إلى أن المناقشات تركزت بشكل رئيسي على موضوع الأزمة الأوكرانية، إذ أكد الطرفان على أهمية ترسيخ الشروط الأساسية لبدء المفاوضات بهدف الاتفاق على مسار موثوق للسلام المستدام على المدى الطويل.

ويوم الجمعة صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تناول مسألة استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

ونشرت وكالة "رويترز" مسودة التسوية الأوكرانية التي اقترحتها واشنطن وقدمها ويتكوف إلى دول أوروبية وكييف في باريس في 17 أبريل وتضمنت نقاط أهمها، رفع العقوبات المفروضة على روسيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربع الجديدة أراضي روسية، ووقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع مجلة "التايم"، أن "القرم ستبقى مع روسيا"، محملا كييف مسؤولية بدء الحرب "بسبب حديثها عن الانضمام إلى "الناتو".