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الجثث على الكراسي.. قصف إسرائيلي يستهدف مقهى في قطاع غزة

01:51 ص الإثنين 28 أبريل 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

أظهر مقطع فيديو صادم مشاهد مروعة ومرعبة توثق استشهاد وإصابة عددا من الأشخاص كانوا يتواجدون داخل مقهى على خط صلاح الدين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي.

ونشر المصور الفلسطيني أحمد نوفل عبر حسابه على "إنستجرام"، مشهدا يظهر عددا من الضحايا قضوا نحبهم وهم جالسون على الكراسي داخل المقهى، وآخرون جثثا هامدة على الأرض، في مشهد أشبه بأفلام الرعب، فيما علا صراخ الموجودين، وفقا لروسيا اليوم.

هذا القصف أسفر عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل، وإصابة عدد كبير من المواطنين.

الفيديو أثار حزنا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر البعض عن شعورهم برموز تعبيرية لقلوب مكسورة ووجوه باكية، فيما ناجى كثيرون الله لهذا المصاب والمشهد الدامي.

كانت وزارة الصحة في قطاع قد أعلنت غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52243 شهيدا و117639 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

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