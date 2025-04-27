إعلام حوثي: 8 شهداء بينهم أطفال ونساء بغارات أمريكية على بني الحارث بصنعاء

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، باستشهاد 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء بالعدوان الأمريكي على ثقبان بمديرية بني الحارث بصنعاء.

وكان الإعلام الحوثي، ذكر أن عدوان أمريكي استهدف منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء.

وأشار الإعلام الحوثي، إلى أن 6 غارات أمريكية على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي صنعاء، فضلا عن 3 غارات استهدفت مديرية كتاف بمحافظة صعده شمالي اليمن.