في تصعيد ضد الفلبين.. بكين تستولي على جزيرة في بحر الصين الجنوبي

وكالات

قالت وسائل إعلام صينية رسمية، إن خفر السواحل الصيني استولى على شريط رملية في بحر الصين الجنوبي، في منطقة متنازع عليها مع الفلبين.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، صورا تظهر 4 ضباط بملابس سوداء وهم يحملون العلم الصيني فوق الشعاب المرجانية المتنازع عليها بجزيرة ساندي كاي في جزر سبراتلي.

وأوضحت محطة تلفزيون الصين المركزية، أن القوات الصينية نفّذت "السيطرة البحرية ومارست الولاية القضائية السيادية" على الشعاب المرجانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلنت الفلبين والصين ملكيتها لجزر مختلفة.

وفي وقت لاحق، نشرت الفلبين اليوم الأحد، صورا تحاكي صور الضباط الصينيين، لعدد من ضباطها وهم يرفعون العلم الفلبيني فوق 3 ضفاف رملية.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كان أحد الشواطئ التي هبطت عليها القوات الفلبينية هو جزيرة ساندي كاي، غير أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الشواطئ الرملية الثلاثة تقع بالقرب من جزيرة ثيتو.

وتقع جزيرة ساندي كاي عل مقربة من موقع عسكري فلبيني في جزيرة ثيتو، والمعروفة كذلك باسم باج آسا، والتي تستخدمها الفلبين لتتبع ورصد التحركات الصينية في المنطقة.

ووردت أنباء، تفيد بأن القوات الصينية غادرت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع، إذ لا تظهر أيّة مؤشرات على احتلال صيني دائم لها.