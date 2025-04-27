رئيس وزراء جرينلاند: الجزيرة ليست للبيع وأمريكا لا تُظهر الاحترام

لينجبي (الدنمارك) - (أ ب)

قال رئيس وزراء جرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن، اليوم الأحد، إن التصريحات الأمريكية بشأن الجزيرة الغنية بالمعادن في المنطقة القطبية الشمالية تفتقر إلى الاحترام، مؤكدا أن جرينلاند "لن تكون يوما قطعة أرض يمكن شراؤها من قبل أي كان".

وأدلى نيلسن بهذه التصريحات في تحد لاهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على هذه الجزيرة الاستراتيجية، وهو يقف إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في اليوم الثاني من زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وتُعد جرينلاند إقليما يتمتع بشبه حكم ذاتي يتبع الدنمارك.

وقال نيلسن في مؤتمر صحفي عُقد في"مارينبورج" المقر الصيفي الرسمي لرئيسة الوزراء في لينجبي، الواقعة على بعد 12 كيلومترا (8 أميال) شمال كوبنهاجن، إن "كلام الولايات المتحدة لم يكن محترما".

وأضاف: "الكلمات المستخدمة لم تكن محترمة، ولهذا السبب نحتاج في مثل هذا الوضع أن نقف صفا واحد".

ومؤخرا اتفقت الأحزاب السياسية في جرينلاند، التي تميل نحو الاستقلال التام عن الدنمارك منذ سنوات، على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة ذات قاعدة عريضة في مواجهة أطماع ترامب في الجزيرة.

وقالت حكومة جرينلاند إن زيارة نيلسن التي تستمر ثلاثة أيام، والتي بدأت أمس السبت، تهدف إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.