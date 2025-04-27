نتنياهو: بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم وحسن نصر الله واحد منهم

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه قرر ألا يبلغ الأمريكيين بشأن استهداف الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله إلا عندما تكون المقاتلات الإسرائيلية في الجو قبيل تنفيذ العملية.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم فعلا ونصر الله واحد منهم وقد قتلته إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتال نصرالله يوم 27 سبتمبر الماضي، عبر استهدافه بغارات أسقط خلالها ما يزيد عن 80 طنا من المتفجرات على موقع تواجد الأمين العام الأسبق للجماعة اللبنانية الموالية لإيران.