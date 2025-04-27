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نتنياهو: لقد رأينا ما جلبته "الدولة الفلسطينية" في غزة

09:22 م الأحد 27 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أطرافًا في العالم العربي، وعلى رأسهم الفلسطينيين، بالعمل ضد إسرائيل، مما أعاق مواصلة اتفاقيات السلام.

وقال نتنياهو إن "الحاجز الأكبر أمام تحقيق السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية"، معتبرًا أن هذا الرفض هو "جوهر النزاع في المنطقة منذ مئة عام".

ووصف نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية بأنها "سخيفة"، مضيفًا: "لقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة"، مؤكدًا أن الفلسطينيين "لا يسعون لإقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل داخلها".

وأشار إلى أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع بعض الدول العربية "قوبلت بمحاولات إيرانية لتأليب العالم العربي ضد إسرائيل"، لافتًا إلى أن "إيران التزمت بتدمير إسرائيل لأنها العقبة أمام سيطرتها على الشرق الأوسط".

وتطرق نتنياهو إلى ملف الأسرى في غزة، قائلاً: "نسعى لاستعادة من بقي على قيد الحياة من أسرانا، وجثامين القتلى"، مؤكدًا أن "خطة السنوار كانت تقضي بشن غزوات متتالية من غزة ولبنان، لكننا أوقفنا ذلك".

,كشف نتنياهو عن ضغوط أمريكية مورست على حكومته لمنع دخول غزة، قائلاً: "في مراحل مختلفة، هددتنا إدارة بايدن بقطع الأسلحة عنا إذا دخلنا غزة، لكننا أكدنا أننا لسنا دولة تابعة".

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