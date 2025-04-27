الحوثيون: العدو الأمريكي يشن غارتين على مديرية سفيان شمالي صنعاء

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إن العدو الأمريكي يشن غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية أي تفاصيل عن الحادث، أو عن وقوع إصابات جراء الغارتين.

ومنذ 15 مارس الماضي، يشن الطيران الأمريكي مجموعة من الغارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن بهدف القضاء على قدرات الجماعة العسكرية ومنعها من استهداف السفن في البحر الأحمر.

وتوجه جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 ضربات للسفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، في إطار التضامن مع قطاع غزة، مؤكدة أن عملياتها لن تنتهي إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.