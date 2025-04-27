السفارة الإيرانية في لبنان تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات

أدانت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم الأحد، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت السفارة، في بيان لها، "ندين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت ونعده انعكاسًا لطبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على العدوان والإجرام وزرع الرعب".

وأضاف البيان: "مثل هذه الجرائم العدوانية لن تثني الشعب اللبناني الحر والشريف عن التمسك بحقوقه ومقاومة الظلم".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال هاجم بنية تحتية تخزن فيها صواريخ دقيقة لحزب الله في بيروت، وفق زعمه.

وأفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، بتصاعد دخان من موقع في حي الحدث عند الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى.

وذكرت التقارير، أن مسيرات إسرائيلية وجهت 3 ضربات لموقع في الضاحية الجنوبية تم التهديد بقصفه، لافتة إلى إطلاق رشقات رصاص تحذيرية في الضاحية الجنوبية لتنبيه السكان في المنطقة المهددة بالاستهداف للابتعاد.