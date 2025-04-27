السودان.. الدعم السريع يقتل 31 مدنيًا بينهم أطفال بأم درمان (فيديو)

وكالات

أدان تحالف محامي الطوارئ بالسودان بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي قام بها عناصر تابعة لقوات الدعم السريع بتصفية مدنيين عزل في منطقة الصالحة بأم درمان.

وثق عناصر من قوات الدعم السريع عبر تسجيلات مصورة جريمة تصفية مدنيين عزل في منطقة #الصالحة بأم درمان، مع اعتراف صريح من أحد قادتهم بإصدار أوامر مباشرة بالقتل.

نحمل قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة. #KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/ZLgoWjdIvh — Emergency Lawyers (@EmergncyLawyers) April 27, 2025

وحمل التحالف، في بيان له اليوم الأحد، قوات الدعم السريع وقياداتها المسؤولية عن عمليات التصفية والقتل العمد للمدنيين، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأضاف البيان أن "تصفية المدنيين العزل تشكل انتهاكًا جسيمًا لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتابع: "ارتكاب هذه الجرائم بصورة منظمة، وتوثيقها بمقاطع مصورة علنية، يعكس مدى استهانة قوات الدعم السريع بأرواح المدنيين، ويؤكد اعتمادها سياسة الإفلات من العقاب كنهج ممنهج لترهيب السكان المدنيين وفرض سطوتها بالقوة".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها عناصر تابعة للدعم السريع، محتجزون يجلسون على الأرض قبل إطلاق الرصاص عليهم، اليوم الأحد، بتهمة التخابر مع الجيش السوداني.

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قامت مليشيا الجنجويد نهار اليوم الأحد بتصفية مواطنين عزل إقتادتهم من منازلهم بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان، بحسب شبكة أطباء السودان بلغ عدد المواطنين المغدور بهم 31 مواطن من بينهم أطفال.

تواصل المليشيا إستهدافها الممنهج ضد المدنيين دون أي جرم إغترفوه. pic.twitter.com/YnL7CwoUCj — أخبار شرق كردفان (@EastKordofan) April 27, 2025

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع قتلت 31 محتجزًا، بينهم أطفال، في الصالحة جنوبي أم درمان، موضحة أن القتلى سقطوا نتيجة القصف العشوائي والاشتباكات التي دارت بين قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة في المنطقة.

وأفادت الشبكة بأن العديد من الجرحى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن المستشفيات المحلية تعاني من نقص في المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع العدد الكبير من المصابين.

كما أكدت شبكة أطباء السودان، أن فرق الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف والمعارك.

وتسيطر قوات الدعم السريع على منطقة الصالحة بأم درمان بعد انسحابها من العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من أم درمان.