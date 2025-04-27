الخارجية اللبنانية: اعتداءات إسرائيل تقوض السلم والأمن الإقليميين

وكالات

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مؤكدة أن اعتداءات إسرائيل تقوض السلم والأمن الإقليميين وجهود لبنان للحفاظ على السيادة الوطنية.

ودعت الخارجية اللبنانية رعاة وقف الأعمال العدائية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخرقها للقرار 1701.

وقالت: "ملتزمون بالقرارات الدولية وسنواصل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف انتهاكات إسرائيل".

و أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، استهداف غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلًا إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.

وأضاف عون، "على الولايات المتحدة وفرنسا أن تتحملا مسؤولياتهما كضامنتين لتفاهم وقف الأعمال العدائية وتجبرا إسرائيل على التوقف فورًا عن اعتداءاتها".

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال هاجم بنية تحتية تخزن فيها صواريخ دقيقة لحزب الله في بيروت، وفق زعمه.

وأفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، بتصاعد دخان من موقع في حي الحدث عند الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى.

وذكرت التقارير، أن مسيرات إسرائيلية وجهت 3 ضربات لموقع في الضاحية الجنوبية تم التهديد بقصفه، لافتة إلى إطلاق رشقات رصاص تحذيرية في الضاحية الجنوبية لتنبيه السكان في المنطقة المهددة بالاستهداف للابتعاد.