الأمم المتحدة تعلق على استهداف الغارة الإسرائيلية لمبنى في ضاحية بيروت

وكالات

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أثارت حالة من الذعر والخوف من تجدد العنف.

وحثت بلاسخارت جميع الأطراف على وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار 1701.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بتصاعد دخان من موقع في حي الحدث عند الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى.

وذكرت التقارير، أن مسيرات إسرائيلية وجهت 3 ضربات لموقع في الضاحية الجنوبية لبيروت تم التهديد بقصفه، لافتة إلى إطلاق رشقات رصاص تحذيرية في الضاحية الجنوبية لتنبيه السكان في المنطقة المهددة بالاستهداف للابتعاد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تحذيرًا عاجلًا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية من أجل إخلاء أحد المباني تمهيدًا لقصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس": "عاجل، إنذار للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت خاصة في حي الحدث".

وأوضح: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله"، وفق ادعائه.