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وزير الخارجية يجري اتصالات مع عمان وإيران وأمريكا لبحث تطورات الملف النووي الإيراني

07:08 م الأحد 27 أبريل 2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وزير الخارجية يجري اتصالات مع عمان وإيران وأمريكا لبحث تطورات الملف النووي الإيراني

وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة اتصالات هاتفية اليوم الأحد، مع كل من بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما الجولة الثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، والتي انعقدت أمس في العاصمة العُمانية مسقط، حيث اطّلع الوزير عبد العاطي على آخر مستجدات المباحثات.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض، بما يُعزز فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تطلع القاهرة لأن تسفر المفاوضات عن تسوية سياسية متوازنة تسهم في خفض التصعيد وتهدئة التوترات، وفتح مرحلة جديدة نحو استعادة الاستقرار الإقليمي.

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