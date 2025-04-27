روسيا: لن نتخلى عن محطة "زاباروجيا " وترامب يفهم أننا لا نتفاوض على وحدة أراضينا

وكالات

نقلت وكالة "تاس" عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله "سنوضح للولايات المتحدة أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أياد أمينة ولا يمكن تغيير السيطرة عليها".

وأضاف لافروف، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" نقلتها عنها "تاس" الروسية، أن موسكو لم تتلق مقترحات من الولايات المتحدة بشأن نقل السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، كما أنها لم تتلق أي مقترح من واشنطن لرفع العقوبات، موضحًا "لكن واشنطن مهتمة بالتعاون التجاري مع موسكو".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الحقيقة بشأن تبعية شبه جزيرة القرم، ويفهم أن روسيا لا تتفاوض على وحدة أراضيها".

وفي وقتٍ سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالب إعادة القرم وأراضٍ أخرى سيطرت عليها روسيا، إلى أوكرانيا لإنهاء الحرب بأنها "سخيفة".

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يمتلكها، إن "بيتر بيكر، الكاتب المتحيز وغير الموهوب في صحيفة (نيويورك تايمز)، اتبع مطالب رئيس تحريره وكتب أن على أوكرانيا استعادة الأراضي، بما في ذلك، على ما أعتقد، شبه جزيرة القرم، وطلبات سخيفة أخرى، من أجل وقف الصراع".

وتعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، إن تصريح ترامب، بأن أوكرانيا خسرت شبه جزيرة القرم منذ سنوات عديدة، يتوافق تمامًا مع فهم القيادة في موسكو.

ووفق المقترح الأمريكي الذي قدمته واشنطن، الأسبوع الماضي، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فإن محطة زاباروجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، ستُعتبر أرضًا أوكرانية، لكن تديرها الولايات المتحدة، مع تزويد الكهرباء لكييف وموسكو على حد سواء.