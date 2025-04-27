بعد تحذير بالإخلاء.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى في ضاحية بيروت بثلاث ضربات

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بتصاعد دخان من موقع في حي الحدث عند الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى.

وذكرت التقارير، أن مسيرات إسرائيلية وجهت 3 ضربات لموقع في الضاحية الجنوبية لبيروت تم التهديد بقصفه، لافتة إلى إطلاق رشقات رصاص تحذيرية في الضاحية الجنوبية لتنبيه السكان في المنطقة المهددة بالاستهداف للابتعاد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تحذيرا عاجلا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية من أجل إخلاء أحد المباني تمهيدا لقصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس" "عاجل، إنذار للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت خاصة في حي الحدث".

وأوضح: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله"، وفق ادعائه.

وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يعرض في الخارطة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بسماع إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية؛ كإنذار للسكان بإخلاء المنطقة التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصفها.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن سلاح الجو الإسرائيلي ينشط بشكل كبير فوق الضاحية التي شهدت عمليات قصف خلال الأشهر الماضية.