واع: الرئيس السوري تلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن وزير الثقافة العراقي، أحمد فكاك البدراني، سلم دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للحضور إلى القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة بغداد يوم 17 مايو المقبل.

وقال البدراني في تصريح لـ"واع"، إنه " بناءا على تكليف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سلمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في 17 من الشهر القادم في بغداد"، مؤكدًا أن "القمة العربية ستناقش التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وذكر وزير الثقافة العراقي، أنه التقى على هامش زيارته إلى العاصمة السورية دمشق وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، "وتم تناول تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين".

ومن جانبه قال وزير الثقافة السوري، إن "العراق وسوريا يرتبطان بحضارة عمرها آلاف السنين وإخوة بالتراب الواحد ولن تفرقنا الحدود الاصطناعية، ونحن شعب واحد يشترك بالعديد من الصفات".

وتابع صالح: "منفتحون على التعامل والتعاون والاشتراك مع العراق في مختلف المجالات ونذهب باتجاه الحياة الثقافية التشاركية"، وفق ما أوردته وكالة "واع".

والتقى وفد عراقي رفيع المستوى، برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، أول أمس الجمعة، بالرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين في دمشق، وذلك بناءا على توجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.