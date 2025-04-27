حركة فتح تعلق على تعيين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني

وكالات

علقت حركة فتح على تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلة إن "تعيين الشيخ نائبًا لعباس يأتي في وقت يحتاج فيه شعبنا وقضيتنا إلى وحدة الصف وترتيب البيت الداخلي".

وأضافت فتح، "تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس استمرار لمسيرة النضال الوطني وتجديد حيوي لدماء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، أنها وافقت على الترشيح المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائبًا له.

وجاء اختيار الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني، على ضوء تفويض من حركة فتح للرئيس محمود عباس باختيار نائبه قبل جلسة "مركزي المنظمة" الذي صادق على توفير نائب للرئيس.

وعُين حسين الشيخ في عام 2022 لشغل منصب أمين سر حركة فتح، وشغل عام 2017 منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا.

ويُوصف الشيخ بأنه شخص براجماتي، ويرى أن "التعاون مع إسرائيل" هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وليس الصدام.