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نتنياهو: رئيس الشاباك لم يحذر من الحرب ويتحمّل مسؤولية 7 أكتوبر

06:00 م الأحد 27 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بالكذب، مؤكدًا أن بار "لم ينذر بوقوع الحرب، ولم أطلب منه مطلقًا تأجيل محاكمتي".

وأضاف نتنياهو في تصريحات له، أن رئيس الشاباك "يتحمّل مسؤولية كبيرة عن الفشل في منع مذبحة 7 أكتوبر"، مضيفًا أنه "بدلًا من أن يوقظ مؤسسات الدولة، أدخلها في حالة من السبات".

وأشار نتنياهو إلى أن رونين بار "لم يوقظه يوم السابع من أكتوبر، ولم يقم بواجبه كما ينبغي".

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