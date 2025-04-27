جيش الاحتلال ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا عاجلا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية من أجل إخلاء أحد المباني تمهيدا لقصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس" "عاجل، إنذار للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت خاصة في حي الحدث".

وأوضح: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله"، وفق ادعائه.

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء… pic.twitter.com/UphnmwwKTY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2025

وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يعرض في الخارطة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بسماع إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية؛ كإنذار للسكان بإخلاء المنطقة التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصفها.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن سلاح الجو الإسرائيلي ينشط بشكل كبير فوق الضاحية التي شهدت عمليات قصف خلال الأشهر الماضية.