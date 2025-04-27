إعلان

إعلام عبري: نتنياهو يقدم رده للمحكمة العليا الإسرائيلية على إفادة رئيس الشاباك

05:47 م الأحد 27 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أفادت القناة 12، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقدم رده للمحكمة العليا على إفادة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، بخصوص إقالته.
وقالت القناة الإسرائيلية، إن رد نتنياهو المقدم للمحكمة العليا يتضمن وثائق سرية.
وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قدم رئيس الشاباك للمحكمة العليا الإسرائيلية مذكرة، أوضح فيها أن سبب إصرار رئيس الحكومة على اقالته، هو رفض بار طلب نتنياهو لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.
تلك الاتهامات التي نفاها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو الشاباك المحكمة العليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟