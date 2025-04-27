إعلام عبري: نتنياهو يقدم رده للمحكمة العليا الإسرائيلية على إفادة رئيس الشاباك

وكالات

أفادت القناة 12، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقدم رده للمحكمة العليا على إفادة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، بخصوص إقالته.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن رد نتنياهو المقدم للمحكمة العليا يتضمن وثائق سرية.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قدم رئيس الشاباك للمحكمة العليا الإسرائيلية مذكرة، أوضح فيها أن سبب إصرار رئيس الحكومة على اقالته، هو رفض بار طلب نتنياهو لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.

تلك الاتهامات التي نفاها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".