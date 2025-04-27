حريق كبير في جبال المليح جنوب غرب السعودية (فيديو)

وكالات

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم في جبال المليح بمركز بحر أبو سكينة جنوب غرب السعودية.

شاهد.. حريق في جبال المليح بمركز بحر أبو سكينة ⁧ #جنوب غرب السعودية ⁩



عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/YEGxhpCQxj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 27, 2025

وحتى الآن لم تصدر أي تقارير رسمية عن الحادث.

ويُذكر أن منطقة جبال المليح تتميز بطبيعتها الوعرة وانتشار الغطاء النباتي، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الحرائق خلال فترات الصيف الجافة.