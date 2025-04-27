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حريق كبير في جبال المليح جنوب غرب السعودية (فيديو)

05:35 م الأحد 27 أبريل 2025

حريق كبير في جبال المليح

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وكالات

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم في جبال المليح بمركز بحر أبو سكينة جنوب غرب السعودية.

وحتى الآن لم تصدر أي تقارير رسمية عن الحادث.

ويُذكر أن منطقة جبال المليح تتميز بطبيعتها الوعرة وانتشار الغطاء النباتي، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الحرائق خلال فترات الصيف الجافة.

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