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إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق ضخم بين أريحا والقدس و محاصرة عشرات المستوطنين

05:27 م الأحد 27 أبريل 2025

حريق ضخم في وادي القلط بين أريحا والقدس

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وكالات
أفادت قناة "كان" العبرية، قبل قليل، باندلاع حريق ضخم في وادي القلط بين أريحا والقدس بالضفة الغربية. ووفق التقديرات، يوجد في المنطقة حوالي 500 مستوطن يتنزهون في المنطقة.

وقالت القناة، إن رجال الإطفاء يبذلون جهودًا لإنقاذ المتنزهين، وقد أُطلقت طائرات إطفاء.
وذكرت "كان"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرك كتيبة تابعة لقيادة الجبهة الداخلية للمساعدة في إنقاذ المتنزهين والمساهمة في إخماد الحريق.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اندلاع الحريق يقع تحديدًا بحديقة حيوانات في رمات جان وسط إسرائيل والسلطات تحاول إجلاء المتنزهين، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من وجود عالقين.

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