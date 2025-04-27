باكستان تُعلن قتل 54 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان

إسلام آباد - (أ ب)

أعلنت القوات الباكستانية، اليوم الأحد، قتل 54 مسلحا متشددا كانوا يحاولون التسلل إلى باكستان من أفغانستان.

وفي بيان لها، قالت القوات المسلحة إن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى أن المسلحين الذين قُتلوا كانوا من "الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية.

يأتي ذلك فيما يستمر التوتر العسكري على الحدود بين الهند وباكستان مع استمرار تبادل إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي، بعد الهجوم الذي استهدف مدنيين في كشمير.