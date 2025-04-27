بالفيديو.. غرق سفينة محمّلة بآلاف الأغنام قبالة سواحل اليمن

وكالات

شهد خليج عدن صباح أمس السبت، مأساة بحرية مروعة، حيث انقلبت سفينة شحن كانت تنقل أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، أثناء رحلتها من السواحل الصومالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووقعت الحادثة على بعد أميال من السواحل اليمنية، وذلك حسبما أظهر مقطع فيديو يوثق لحظات انتشال بعض رؤوس الماشية التي نجت بأعجوبة من الغرق.

وكشفت تقارير بحرية أن السبب وراء انقلاب السفينة يعود إلى تحميلها بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، مع وجود قصور واضح في إجراءات السلامة البحرية، حيث تراوحت الأعداد ما بين المئات والآلاف، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأعداد حتى الآن

وعقب الحادثة سارعت قوارب الصيد المحلية إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ رؤوس الماشية التي ما زالت على قيد الحياة، ورصد ناشطون محليون مشاهد مؤثرة لعمليات إنقاذ بعض الأغنام وسط البحر، حيث ظهرت الحيوانات وهي تكافح الغرق، مما أثار موجة من التعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي.