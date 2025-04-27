إعلان

بالفيديو.. غرق سفينة محمّلة بآلاف الأغنام قبالة سواحل اليمن

04:26 م الأحد 27 أبريل 2025

غرق سفينة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهد خليج عدن صباح أمس السبت، مأساة بحرية مروعة، حيث انقلبت سفينة شحن كانت تنقل أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، أثناء رحلتها من السواحل الصومالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووقعت الحادثة على بعد أميال من السواحل اليمنية، وذلك حسبما أظهر مقطع فيديو يوثق لحظات انتشال بعض رؤوس الماشية التي نجت بأعجوبة من الغرق.

وكشفت تقارير بحرية أن السبب وراء انقلاب السفينة يعود إلى تحميلها بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، مع وجود قصور واضح في إجراءات السلامة البحرية، حيث تراوحت الأعداد ما بين المئات والآلاف، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأعداد حتى الآن

وعقب الحادثة سارعت قوارب الصيد المحلية إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ رؤوس الماشية التي ما زالت على قيد الحياة، ورصد ناشطون محليون مشاهد مؤثرة لعمليات إنقاذ بعض الأغنام وسط البحر، حيث ظهرت الحيوانات وهي تكافح الغرق، مما أثار موجة من التعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق سفينة سفينة محمّلة بآلاف الأغنام اليمن خليج عدن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟