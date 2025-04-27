رئيس وزراء قطر: يجب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية

الدوحة - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأحد ضرورة وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، اليوم، غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني الذي يزور البلاد حاليا.

وطبقا للوكالة، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس الوزراء القطري، خلال المقابلة، موقف بلاده الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني، كما أكد ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.