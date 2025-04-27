وزير الخارجية التركي: العقوبات على سوريا تعيق الاستقرار ونسعى مع قطر لرفعها

وكالات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن العقوبات الحالية المفروضة على سوريا تعرقل تحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن أنقرة تبذل جهودًا مع شركائها لرفع هذه العقوبات.

وأوضح "فيدان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أن بلاده تنسق مع الجانب القطري لتحقيق الاستقرار في سوريا وتطهيرها من الإرهاب، مشددًا على استمرار الحفاظ على الحوار والتنسيق الوثيق مع الدوحة.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية التركي على رفض بلاده لأي تدخل يمس السيادة السورية، مؤكدًا رفض حمل السلاح من قبل أي طرف خارج إطار الدولة.

وأضاف فيدان: "نود أن نرى بيئة تمنح حقوقًا متساوية لكل المكونات الإثنية والدينية للشعب السوري"، محذرًا من محاولات استغلال الوضع الراهن في سوريا، ومؤكدًا أن تركيا ستقف ضد أي طرف يسعى لذلك.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في قصر لوسيل، صباح اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية على الساحة، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.