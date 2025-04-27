تجدد الانفجارات في ميناء "رجائي" جنوبي إيران

(وكالات)

أعلنت فرق الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، تجدد الانفجارات في عدد من الحاويات التي أدت إلى اندلاع نيران كثيفة في ميناء "الشهيد رجائي" جنوبي إيران.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن الرياح القوية عززت انتشار النيران في أنحاء الميناء الحيوي بمدينة بندر عباس، مما أسفر عن كارثة إنسانية.

وقد كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية عن مقتل 28 شخصًا حتى الآن، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز الألف، مع تسجيل نحو 1139 إصابة، بعضها استدعى نقل المصابين جوًا إلى مدن أخرى مثل شيراز ولارستان، نظرًا لخطورة حالتهم.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عبر تدوينة نشرتها اليوم على منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على احتواء ما تبقى من الحريق، مشيرةً إلى أن "الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير"، مع استمرار الجهود للسيطرة على 20% من مساحة الحريق المتبقية.

وأضافت مهاجراني أن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك وزارة الطرق، وجمعية الهلال الأحمر، ووزارة الصحة، لتقديم الإغاثة والرعاية للمصابين، مضيفةً أن جميع الهيئات تعمل بأقصى طاقتها لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

ويُعد ميناء "شهيد رجائي" من أكبر الموانئ التجارية في إيران، ويكتسب أهمية استراتيجية بالغة، ما يجعل السيطرة السريعة على الحريق أولوية قصوى لتفادي أضرار اقتصادية أوسع نطاقًا.