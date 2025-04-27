وزارة الخارجية تنعي السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق

(وكالات)

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء في بيان الخارجية، أن السفير حازم فهمي "كان نموذجًا مشرفًا للدبلوماسي المخلص طوال فترة عمله بوزارة الخارجية، وكرس حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه فى الداخل والخارج، وتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف مواقع العمل الدبلوماسي".

وكان للسفير حازم فهمي بصمة واضحة في مجالات متعددة وأبرزها الدبلوماسية التنموية والاقتصادية والشئون متعددة الأطراف، كما ترك إسهاما علميا بارزا عبر سنوات في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها.

وتقدم بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.