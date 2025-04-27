إعلان

وزارة الخارجية تنعي السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق

03:05 م الأحد 27 أبريل 2025

السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء في بيان الخارجية، أن السفير حازم فهمي "كان نموذجًا مشرفًا للدبلوماسي المخلص طوال فترة عمله بوزارة الخارجية، وكرس حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه فى الداخل والخارج، وتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف مواقع العمل الدبلوماسي".

وكان للسفير حازم فهمي بصمة واضحة في مجالات متعددة وأبرزها الدبلوماسية التنموية والاقتصادية والشئون متعددة الأطراف، كما ترك إسهاما علميا بارزا عبر سنوات في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها.

وتقدم بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية والهجرة حازم فهمي بدر عبد العاطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الدوحة تعلق على "قطر جيت": لا أساس لها ونعمل مع مصر كفريق واحد

إعلان

إعلان

السادات حسمها منذ 50 سنة.. هل يجوز إعفاء أمريكا من رسوم قناة السويس؟