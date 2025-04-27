الشرطة الكندية: حادث فانكوفر لم يكن هجوما إرهابيًا

برلين - (د ب أ)

أفادت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، بأنه من المرجح أن حادث الدهس الذي وقع في مهرجان فلبيني بمدينة فانكوفر غربي البلاد، لم يكن هجوما إرهابيا.

وقالت شرطة فانكوفر على منصة "إكس": "إننا واثقون في الوقت الحالي من أن هذا الحادث لم يكن عملا إرهابيا".

وتم إلقاء القبض على مشتبه به 30 عاما بعد مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، إثر قيام سيارة بصدم حشد من الأفراد في المدينة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وتحاول الشرطة تحديد سبب قيام المشتبه به بدهس الحشد.

ووقع الحادث قبل يومين فقط من توجه الكنديين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، يوم الاثنين.