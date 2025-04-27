بن غفير يتهم الشاباك بالتجسس على وزراء الكنيست ومفوضي الشرطة الإسرائيلية

وكالات

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بالتجسس على وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي ومفوضي الشرطة ومصلحة السجون بالتعاون مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وقال بن غفير، اليوم الأحد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثقافة رئيس الشاباك رونين بار القائمة على الكذب والتسييس تدمر جهاز الأمن العام وتعرض إسرائيل للخطر، مشيرًا إلى أن "الشاباك لفق قضية ضد ضابط شرطة كبير رفض التعاون في أنشطة غير قانونية".

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قدم رئيس الشاباك رونين بار مذكرة للمحكمة العليا، أوضح فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.

تلك الاتهامات التي نفاها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".