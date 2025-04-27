وزير الخارجية القطري: نواصل التنسيق مع مصر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات

شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن بلاده لا يمكن أن تقبل بتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق أو استخدام التجويع سلاحًا.

وقال آل ثاني، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، "بحثنا مع الجانب التركي استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة".

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر عن القلق البالغ من انهيار وقف إطلاق النار بغزة، واستئناف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، مما خلف المزيد من الضحايا، وتسبب في الدمار والمعاناة لما يزيد على مليوني فلسطيني.

وأضاف "نواصل التنسيق مع مصر والشركاء للتقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أن قطر تبذل جهودها من أجل إعادة الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت وزير الخارجية القطري، إلى أن حركة حماس أكدت مرارًا وعلنًا استعدادها لإعادة كل الأسرى الإسرائيليين.

وتابع آل ثاني: "لاحظنا الخميس الماضي بعض التقدم في مواقف الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد إطلاق كل الأسرى بدون أي أفق لإنهاء الحرب على غزة.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم الأحد، بمكتبه في قصر لوسيل، بمناسبة زيارته للبلاد.