وزير الخارجية التركي: مفتاح السلام العادل في المنطقة هو حل الدولتين

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الجانب الفلسطيني أبدى موافقة على وقف إطلاق النار في غزة لكن إسرائيل تتعنت وترفض، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة وتمنع وصول الغذاء وتتسبب بوضع مأساوي.

وأوضح وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أن قطر بذلت جهودًا كبيرة نشكرها عليها والمنطقة برمتها مدينة لها، مضيفًا: شراكتنا الاستراتيجية مع قطر تسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.

وأشار فيدان إلى أن مفتاح السلام العادل في المنطقة هو حل الدولتين، مضيفًا: سنواصل جهودنا من أجل ضمان أن يعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بأمن وأمان على أساس حل الدولتين،

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث بحث الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية على الساحة، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك سوريا، وذلك حسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء اليوم.