فيديو.. اختطاف نتنياهو ونقله لطهران في فيلم إيراني يثير الجدل

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تمثيلية مثيرة على منصات إلكترونية موالية لإيران، تُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقد تم اختطافه ونقله إلى العاصمة طهران، في مشهد درامي مستلهم من فيلم إيراني قصير يُدعى "ضيف غير رسمي".

أُنتج الفيلم منذ أكثر من خمسة أشهر، ويعرض قصة غامضة لاختفاء مفاجئ لنتنياهو، ليتم لاحقًا استدعاء مترجم للغة العبرية إلى طهران لإجراء مقابلة مع ضيف غريب. وعندما يشرع المترجم في إجراء المقابلة، يتكشف له المفاجأة الكبرى، حيث يكتشف أن الضيف الغامض ليس سوى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسه.

ورغم صدور الفيلم في وقت مبكر من العام، لكنه عاود الظهور مجددًا على السطح ويُعاد نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي في إيران، متزامنًا مع محادثات نووية حساسة بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.

اختطاف نتنياهو" ونقله إلى طهران في فيلم إيراني-@Osnit613 pic.twitter.com/PibzgurQb3 — mahmoud khalil (@zorba222) April 27, 2025

والفيلم هو من إنتاج استوديوهات "قدرة"، التي تتهمها إذاعة "فاردا" الإيرانية المعارضة بأنها مرتبطة بشكل وثيق بالاستخبارات الإيرانية. ووفقًا لهذه الإذاعة، فإن الرئيس التنفيذي لاستوديو "قدرة"، مرتضى أصفهاني، هو شخص ذو صلات مباشرة بالاستخبارات الإيرانية.

إضافة إلى ذلك، يتوفر الفيلم على موقع "عمار يار"، وهو موقع تابع لـ "الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية"، وهي مؤسسة رسمية أُسست بموجب مرسوم من المرشد الأعلى علي خامنئي منذ أكثر من عشر سنوات. وتنشط هذه الهيئة في نشر أعمال ثقافية وأدبية تتماشى مع القيم والأيديولوجية السياسية للحكومة الإيرانية.

وفي الفيلم وبينما يقف المترجم أمام نتنياهو ويتعرف عليه، يتذكر نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسبب به في استشهاد آلاف الأطفال.