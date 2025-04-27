تاس: روسيا سترسل طائرات لإيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي

وكالات

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، بأن روسيا سترسل عدة طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي طهران.

ووقع، أمس السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء الشهيد رجائي، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة قرابة 800 آخرين، في حادث قالت منظمة إدارة الأزمات الإيرانية بإنه ناتج عن "التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية".

ويعد الشهيد رجائي واحدًا من أهم الموانئ الإيرانية على الخليج العربي، وتسبب الانفجار في اهتزاز الأرض بالمنطقة المحيطة، حيث شعر السكان بتأثيره في أرجاء المدينة.

ومن جانبها، أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم الأحد، أن حاويات المواد المستوردة التي تضررت في انفجار ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد كانت تحتوي على مواد كيميائية.

وقالت المصلحة، إن الحاويات المخصصة للتصدير والتي تضررت في الانفجار كانت تحتوي على مادتي القار والبارافين.