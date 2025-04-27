أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي الأوضاع في غزة وسوريا

وكالات

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، بمناسبة زيارته للبلاد.

وحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء اليوم، استعراض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتناول اللقاء كذلك بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية على الساحة، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك سوريا.