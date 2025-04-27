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أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي الأوضاع في غزة وسوريا

01:51 م الأحد 27 أبريل 2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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وكالات

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، بمناسبة زيارته للبلاد.

وحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء اليوم، استعراض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتناول اللقاء كذلك بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية على الساحة، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك سوريا.

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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وزير الخارجية التركي غزة سوريا
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