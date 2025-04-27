أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي الأوضاع في غزة وسوريا
وكالات
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، بمناسبة زيارته للبلاد.
وحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء اليوم، استعراض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتناول اللقاء كذلك بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية على الساحة، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك سوريا.
سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في قصر لوسيل. https://t.co/RgjR8cx6we pic.twitter.com/4tbJWk0XPN— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 27, 2025
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