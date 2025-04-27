حماس تعلق على تعيين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني

وكالات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحة أنها توقفت عند قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالمصادقة على تعيين الشيخ نائبًا للرئيس.

وقالت حماس، في بيان لها اليوم الأحد: "نستنكر المصادقة على تعيين حسين الشيخ نائبًا لعباس استجابة لإملاءات خارجية وتكريسًا لنهج التفرد والإقصاء بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية".

وأضافت "هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون مظلة جامعة لنضال شعبنا وقواه الحية".

وتابعت الحركة: "أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاء لجهات خارج".

ودعت حركة حماس الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، "بعيدًا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبر عن إرادة شعبنا، ويخدم قضيته العادلة".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، أنها وافقت على الترشيح المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائبًا له.