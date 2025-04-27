اختيار لي جاي ميونج مرشحًا رئاسيًا في كوريا الجنوبية

سول - (أ ب)

اختار حزب المعارضة الليبرالي الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، زعيمه السابق لي جاي ميونج، مرشحا رئاسيا في الانتخابات المقررة في 3 يونيو المقبل.

وأعلن "الحزب الديمقراطي" في كوريا الجنوبية فوز "لي" بنحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات التمهيدية للحزب التي انتهت اليوم الأحد، متغلبا على منافسيه الاثنين.

وتجرى الانتخابات لاختيار بديل للرئيس المحافظ يون سوك يول الذي تم عزله مؤخرا.

وكان لي قد خسر انتخابات 2022 أمام يون بهامش هو الأضيق في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد.