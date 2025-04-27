سفن حربية صينية تراقب تدريبات فلبينية-أمريكية دون تعطيلها

مانيلا - (د ب أ)

أكدت البحرية الفلبينية، اليوم الأحد، وجود سفن حربية صينية بالقرب من التدريبات البحرية المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة قبالة سواحل إقليم زامباليس ، لكنها أكدت أن عمليات التدريب استمرت دون انقطاع.

وأضافت البحرية الفلبينية أنه تم رصد ثلاث سفن من البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ، أمس السبت على بعد حوالي 60 ميلا بحريا إلى الغرب من منطقة بالويج، بإقليم زامباليس، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وشملت هذه السفن فرقاطة من فئة جيانجكاي الثانية وسفينة لم يحدد نوعها وسفينة مراقبة مساعدة من فئة دونجدياو الثانية .

وقالت البحرية إنه "على الرغم من وجود هذه السفن التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، فإن أنشطة التدريب استمرت دون انقطاع".

وأضافت البحرية "تم التعامل مع أنشطة السفن البحرية الصينية وفقا للقانون الدولي والبروتوكولات، وأن سفن البحرية الفلبينية مازالت تركز على أهدافها التدريبية إلى جانب حلفائنا".