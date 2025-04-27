الآلاف يتوافدون لزيارة قبر البابا فرنسيس في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى

(وكالات)

شهدت كاتدرائية القديسة مريم الكبرى في وسط روما اليوم الأحد توافد آلاف المسيحيين، حيث أصبح بإمكانهم زيارة قبر البابا فرنسيس. يأتي هذا بعد يوم من دفنه في كنيسته المفضلة وسط العاصمة الإيطالية.

ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص في تقديم واجب العزاء للبابا فرنسيس، الذي توفي في يوم عيد الفصح، في مراسم وصفها العديد من الحضور بأنها تحمل طابعًا شعبيًا كبيرًا.

بعد مراسم دفنه، أعيد فتح الكنيسة أمام الجمهور في وقتها المعتاد. وكان قد تم دفن جثمان البابا في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى بعد قداس جنائزي أُقيم في ساحة القديس بطرس، حيث تجمع نحو 250 ألف شخص في الساحة والشوارع المحيطة. وتوجه موكب الجنازة من هناك ليعبر عبر وسط روما، وصولًا إلى الكنيسة.



وكان البابا فرنسيس قد توفي بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت في دخوله في غيبوبة ثم فشل في القلب، بعد معاناته في الأسابيع الأخيرة من فشل تنفسي حاد وارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض أخرى.