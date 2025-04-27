ديمقراطيون يضغطون على البنتاجون لتفسير مقتل مدنيين في اليمن

(وكالات)

صعد ثلاثة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي ضغوطهم على الإدارة الأمريكية، مطالبين وزير الدفاع بيت هيجسيث بتفسير رسمي بشأن مقتل عشرات المدنيين خلال الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع جماعة الحوثي في اليمن.

وفي رسالة رسمية، كشف عنها تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، وجه السيناتور كريس فان هولين وزميلتاه إليزابيث وارين وتيم كين انتقادات حادة للنهج العسكري المتبع، مؤكدين أن الإصرار المتكرر للرئيس دونالد ترامب على تقديم نفسه كـ"صانع للسلام" يتناقض مع ممارساته الميدانية.

وجاء في الرسالة أن تجاهل حماية المدنيين يثير قلقًا بشأن التزام إدارة ترامب بالقواعد الدولية والقيم العسكرية الأميركية المرتبطة بتقليل الأضرار الجانبية. وأشار المشرعون إلى أن عمليات القصف تجاوزت استهداف المواقع العسكرية، لتمتد إلى البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية.

يذكر أن ترامب أطلق، مطلع مارس الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد الحوثيين، مبررًا ذلك بالهجمات التي استهدفت السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، فضلا عن الاعتداءات التي طالت إسرائيل مباشرة.

ومنذ بدء العمليات، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت أكثر من ألف غارة جوية على اليمن. وأفادت منظمة "إيروورز" البريطانية بأن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل ما بين 27 و55 مدنيًا في شهر مارس وحده، مع ترجيحات بارتفاع العدد خلال أبريل.