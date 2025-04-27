رئيس وزراء كندا يعرب عن "بالغ حزنه" إزاء حادثة الدهس في فانكوفر

برلين - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "بالغ حزنه" بعد أن اصطدمت سيارة بحشد في مهرجان فلبيني بمدينة فانكوفر غربي البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وكتب كارني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن عميق لسماع نبأ الأحداث المروعة التي شهدها مهرجان لابو لابو في فانكوفر في وقت سابق من هذا المساء".

وأضاف كارني: "أتقدم بأحر التعازي لأحباء القتلى والجرحى، وللجالية الفلبينية الكندية، ولكل سكان فانكوفر. جميعنا نشارككم الحزن".

ووقع الحادث قبل يومين فقط من توجه الكنديين إلى صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقررة غدا الاثنين.

وكتب بيير بواليفر، منافس كارني، على موقع "إكس" أنه "صُدم بالأخبار المروعة التي وردت من مهرجان يوم لابو لابو في فانكوفر الليلة".

وأضاف بواليفر: "أُعرب عن تعازيّ للجالية الفلبينية وجميع الضحايا الذين استهدفهم هذا الهجوم الأحمق. شكرا لأول المستجيبين الذين تواجدوا في مكان الحادث ونحن في انتظار سماع المزيد".