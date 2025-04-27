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باراك: نتنياهو يخدع ترامب بقوله إن على إسرائيل الخضوع لحماس أو التخلي عن الأسرى

10:37 ص الأحد 27 أبريل 2025

إيهود باراك

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الحكومة السابق إيهود باراك اتهامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهرب من الخوض في اليوم التالي بالحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إن نتنياهو يخدع ترامب ويقول إن على إسرائيل الخضوع لحماس أو التخلي عن الأسرى الموجودين لدى الحركة.

وفي السياق ذاته، انتقد عدد من وزراء حزب الليكود والحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بعد مقتل جنديين إسرائيليين نهاية الأسبوع في قطاع غزة، وعدم تحقيق أي تقدم في العملية العسكرية.

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إيهود باراك بنيامين نتنياهو الحرب في غزة إسرائيل
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