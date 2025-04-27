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قوات الاحتلال تعلن اعتقال 75 فلسطينيًا من الضفة المحتلة

10:17 ص الأحد 27 أبريل 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال نحو 75 فلسطينيًا، خلال الأسبوع الماضي، بينهم قياديون ميدانيون، في عمليات متفرقة طالت عدة مدن ومخيمات. كما استولت القوات على أكثر من 40 قطعة سلاح، وفق ما أعلنته مصادر في جيش الاحتلال وشرطته.

وفي تصعيد إضافي، أقدمت آليات الاحتلال على هدم منزل أحد المقاومين الفلسطينيين في بلدة الرام، الواقعة بمنطقة بنيامين شمال القدس المحتلة.

وفي مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية من وصفتهم بـ"رئيس خلية مسلحة"، فيما شهدت محافظة قلقيلية عملية أمنية أسفرت عن توقيف شاب بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية فدائية ضد أهداف إسرائيلية.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال متجرًا مخصصًا لبيع الملابس النسائية، قائلة إنها عثرت داخله على مخبأ للأسلحة.

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