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الأونروا: أهالي غزة في دوامة من العنف والحرمان القاتل

10:05 ص الأحد 27 أبريل 2025

الأونروا

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وكالات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، مقتل وجرح المئات من المدنيين منذ انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الشهر الماضي.

وقالت الأونروا، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، :"انغمس الناس في غزة في دوامة من العنف والحرمان القاتل".

وأضافت: "منعت السلطات الإسرائيلية المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من دخول قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي ".

وأشارت إلى أنه "منذ انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي، تصاعدت الأنشطة العسكرية المكثفة والأعمال القتالية، وقُتل وجرح المئات من المدنيين"، مشددة على ضرورة رفع الحصار.

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الأونروا غزة وقف إطلاق النار
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