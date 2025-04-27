إصابة 12 فلسطينيا جراء قصف خيمة للنازحين في خان يونس



وكالات

أصيب 12 فلسطينيًا جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت الزوراق البحرية الإسرائيلية منطقة المواصي، غرب رفح، جنوبي القطاع، وفقا لما ذكرته الغد.

ووقع قصف استهدف شقة سكنية في عمارة القدس بمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، آخرها استهدف مخيم البريج، عندما قامت طائرة حربية إسرائيلية بقصف عمارة القدس بالمخيم، مما أدى إلى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى العودة، ووصفت مصادر طبية هذه الإصابات ما بين المتوسطة والخطيرة.

ودمرت الشقة السكنية الموجودة في الطابق العلوي من البناية بشكل كبير، إذ أن فرق الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان من أجل إجلاء المصابين.

ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في البناية بحثا عن مفقودين ربما يكونوا في عداد الشهداء.

وبعد هذه الغارة، قامت الزوارق البحرية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه منطقة المواصي، غربي مدينة رفح، في إطار استمرار عمليات القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على المدينة بالتزامن مع عمليات النسف الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من رفح، حيث باتت معظم مساحة المدينة مدمرة بالكامل بفعل عمليات النسف المتواصلة منذ أكثر من شهر.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء أمس السبت، أن سلاح الجو شن 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن 3 فرق عسكرية تضم 8 ألوية قتالية تعمل في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الفرقة 36 تواصل العمل في محور موراغ، جنوبي قطاع غزة.