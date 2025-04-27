أمريكا تُهدد بحظر واردات الماشية المكسيكية.. ما السبب؟



وكالات

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنها ستفرض قيودا على واردات الماشية من المكسيك إذا لم تكثف حكومة هذا البلد مكافحة آفة مدمرة يطلق عليها ذبابة الدودة الحلزونية.

وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، في رسالة بعثتها إلى نظيرها المكسيكي إنها: "ستفرض قيودا على استيراد السلع الحيوانية"، إذا لم يتم حل هذه المشكلات بحلول الأربعاء.

وجاء في رسالة رولينز، التي نشرتها على موقع "إكس"، أن المكسيك خفضت أيام تحليق إحدى الشركات المستأجرة لإجراء الرش الجوي للقضاء على الآفة بالطيران لتصبح 6 أيام فقط في الأسبوع، وفرضت رسوما جمركية باهظة على الأجزاء اللازمة لاستمرار تحليق الطائرات، وفقا لما ذكرته الغد.

يأتي تهديدها على خلفية حرب تجارية عالمية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زاد الرسوم الجمركية على المكسيك وشركاء تجاريين آخرين.

يمكن أن تُصيب ذبابة الدودة الحلزونية الماشية والحياة البرية، وفي حالات نادرة، البشر.

وتتغذى يرقات الذباب على جلد الحيوانات الحية، مسببة أضرارا جسيمة، وغالبا ما تكون قاتلة.

قبل اكتشاف ذبابة الدودة الحلزونية، كانت المكسيك أكبر مورد للماشية للولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، استوردت الولايات المتحدة 24 ألف رأس ماشية من المكسيك، بانخفاض من حوالي 114 ألف رأس في العام السابق، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ومنعت الولايات المتحدة شحنات الماشية المكسيكية في أواخر نوفمبر بعد اكتشاف الآفة، ثم رفعت هذا الحظر في فبراير بناء على بروتوكولات جديدة لتقييم صحة الحيوانات قبل دخولها البلاد.