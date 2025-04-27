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لأول مرة.. روسيا تعترف بتجنيد كوريين شماليين في حرب أوكرانيا

08:09 ص الأحد 27 أبريل 2025

الحرب الروسية الأوكرانية

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وكالات

اعترفت موسكو لأول مرة أنها نشرت جنودا من كوريا الشمالية، في معركتها لاستعادة السيطرة على منطقة كورسك الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، في مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن الجنود القادمين من كوريا الشمالية "ساهموا بشكل كبير في تحرير المنطقة من الجنود الأوكرانيين"، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم كوريا الشمالية مرارا بمساعدة روسيا ليس فقط بالأسلحة بل أيضا بالجنود، بينما لم تكن روسيا قد أكدت ذلك رسميا من قبل.

وشدد جيراسيموف على أن المهمة القتالية تمت وفقا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يتضمن الاتفاق بندا ينص على تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة في حال تعرض أحد البلدين لهجوم، ومع ذلك، وبحسب ما هو معلن، لم تطلب روسيا رسميا المساعدة من كوريا الشمالية.

قال جيراسيموف: "أظهر الجنود والضباط في جيش الشعب الكوري، الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع الجنود الروس في صد الغزو الأوكراني، مستوى عاليا من الاحتراف والشجاعة والبسالة والبطولة في المعركة".

وهنأ بوتين الجنود على نصرهم، إذ قال: إن مغامرة كييف في منطقة كورسك قد فشلت.

كانت القوات الأوكرانية قد غزت المنطقة في أوائل أغسطس من العام الماضي، وسيطرت على عشرات البلدات.

تقول روسيا الآن: "إن قواتها استعادت السيطرة الكاملة على المنطقة، بينما لم يصدر أي تعليق من أوكرانيا حتى الآن".

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