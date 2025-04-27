الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في غزة



وكالات

قتل جنديان إسرائيليان شمالي قطاع غزة وأصيب آخرون، وفقا لبيانين منفصلين صادرين عن الجيش والشرطة الإسرائيليين.

والقتيلان هما إيدو فولوخ، 21 عاما، ضابط في سلاح المدرعات وقائد فصيل، ونتا يتسحاق كهانا، 19 عاما، ضابط سري في شرطة حرس الحدود، وقتلا الجمعة وفق البيانين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"،إن قوة من شرطة حرس الحدود واجهت مجموعة من المسلحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الجمعة، حيث قتل كاهانا في المعركة التي تلت ذلك.

ووفقا للتقرير، فبعد حوالي 15 دقيقة وخلال عمليات الإنقاذ، أطلق المسلحون قذيفة "آر بي جي" على قوة الإنقاذ، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة".

وبعد حوالي ساعة، أطلق مسلحون قذيفة "آر بي جي" أخرى على دبابة إسرائيلية في الشجاعية، قتل خلالها فولوخ وأصيب جندي آخر بجروح متوسطة"، حسب سكاي نيوز.

وأضافت الهيئة أنه "في مخيم تل السلطان للاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، أصيب 4 جنود إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة من جراء انفجار عبوات ناسفة".

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر الجناح العسكري لحركة حماس مقاطع فيديو عدة لاستهداف جنود إسرائيليين داخل قطاع غزة.