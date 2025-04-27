بعد حادث كشمير.. وزير الخارجية يؤكد لنظيره الهندي رفض مصر للإرهاب والتطرف

كتب- محمد فتحي:

أجري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع "سوبرامانيام جايشانكر" وزير خارجية الهند.

وتقدم الوزير بخالص التعازي لوزير خارجية الهند في ضحايا الحادث الإرهابي في كشمير، مشيرا إلى تضامن مصر مع حكومة وشعب الهند في هذا المصاب الأليم.

وجدد رفض مصر الكامل لكافة مظاهر الإرهاب والتطرف، مؤكدا على أهمية العمل على تحقيق التهدئة وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التصعيد والتأزم، دعما لأمن واستقرار المنطقة.

وقام الوزيران بتبادل وجهات النظر حول التطورات فى منطقة جنوب آسيا فى ضوء تداعيات الحادث الإرهابي الأخير.

من ناحية أخري، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والهند، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فى المجالات المختلفة بما يعود بالنفع علي الشعبين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية الهند عن تقديرهم البالغ للافتة الكريمة والاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء الهند يوم ٢٤ أبريل، الذي تقدم فيه بخالص التعازي للحكومة الهندية جراء الحادث الإرهابي في كشمير.

وأشاد وزير خارجية الهند بالروابط التاريخية التي تجمع مصر والهند، مؤكدا التطلع لمواصلة التعاون المشترك لدعم العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين في شتى المجالات.