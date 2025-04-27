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قبل اختراقه الأجواء.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من اليمن

05:40 ص الأحد 27 أبريل 2025

اعتراض صاروخ

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن خارج النطاق الجوي الإسرائيلي.

ودوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق في جنوبي البلاد وفي منطقة البحر الميت ومنطقة وادي عربة، بحسب الغد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ إسرائيلي من اليمن وتم اعتراضه خارج النطاق الجوي الإسرائيلي، لكن في هذه الأثناء دخل ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بأوامر من الجبهة الداخلية لنحو 10 دقائق حتى تم اعتراض هذا الصاروخ.

وتبنى الحوثيون، السبت، إطلاق صاروخ قالوا إنه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا عمليةً عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوعِ فلسطين2، مؤكدا أن الصاروخ وصل إلى هدفه.

وفي وقت لاحق، أعلن الحوثيون تنفيذ مزيد من الهجمات على إسرائيل.

وأفاد سريع في بيان: "نفذنا عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان".

وأشار الى أنهم استهدفوا في عملية أخرى القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية ترومان شمال البحر الأحمر.

ومنذ اندلاع حرب غزة، شنَّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتتعرض مناطق في اليمن لغارات شبه يومية يحمّل الحوثيون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم.

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